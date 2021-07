Van het gas af? Provincie zet (eerst) in op betere isolatie

De provincie wil mensen stimuleren aan de slag te gaan met dingen die ze zelf kunnen doen. (foto: Kristian de Winter)

Natuurlijk is er de ambitie om in 2050 van het gas af te zijn. Maar of we dat gaan halen? "Iedereen van het gas af? Ik denk dat dat nog een hele uitdaging wordt", zegt De Bat. En daarbij: "We moeten een realistisch verhaal brengen. We willen juist datgene doen waar mensen zelf mee aan de slag kunnen."

De provincie focust zich daarom vooral op 2030 als jaartal. "Dan willen we een groot deel van de Zeeuwse woningvoorraad vooral beter geïsoleerd hebben." Dat moet te doen zijn, zegt de gedeputeerde. "Dat kan bijvoorbeeld doordat woningcorporaties ermee aan de slag gaan, doordat je regelingen ontwerpt waar je individuele bewoners mee helpt of doordat platform Energiek Zeeland per woning een plan maakt voor de bewoner."

Natuurlijk gebeurt er ondertussen meer. Gemeenten die in gesprek gaan met bewoners om hele wijken van het gas af te krijgen. Rond de tafel met industriebedrijven om ook hun uitstoot terug te dringen. Zonnepanelen. Windmolens. "Daarbij willen we ons open landschap absoluut beschermen", zegt De Bat, die als voorbeeld zonnepanelen op daken en windmolens in een cluster noemt.

In het tv-programma Code Groen, dat Omroep Zeeland vanaf volgende week uitzendt, gaat het onder andere over dit soort vraagstukken. Wat doet Zeeland om de klimaatdoelstellingen te bereiken? Volgens De Bat is het goed om ons vooral op onszelf te focussen en niet op bijvoorbeeld het buitenland.

'Kijken wat we zelf kunnen doen'

"Als we kijken naar wat anderen niet doen, gaan we zelf ook niets doen. Dat heeft niet veel zin. We moeten vooral kijken naar wat we zelf kunnen doen", zei de gedeputeerde vandaag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer met Jo-Annes de Bat