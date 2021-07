Honderden personen melden zich tevergeefs voor coronatest in Goes

Een Duits echtpaar komt erachter dat ze voor niets naar de locatie in Goes zijn gereden (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een pand aan de Albert Joachimikade in Goes. "Wij hebben twee maanden geleden contact gehad met een bedrijf dat ruimte bij ons wilde huren om een teststraat neer te zetten" , vertelt Pim de Visser, de zoon van de eigenaar van het pand. "Maar toen we uiteindelijk een huurcontract wilden laten tekenen, konden we geen contact meer met ze krijgen. Uiteindelijk hebben we ze daarom laten weten dat ze niet meer welkom waren."

Kennelijk is dat niet doorgekomen bij de beheerders van testenvoorjereis.nl, want het is nog steeds mogelijk om een afspraak te maken voor het uitvoeren van een test aan de Joachimikade. Gevolg is dat er de afgelopen dagen tientallen mensen aan de deur stonden die een afspraak hadden voor een test.

Niet iedereen begripvol

"Misschien zijn het er al wel tweehonderd" , zegt Pim de Visser. "Onze huurders worden er gek van. En niet iedereen reageert even begripvol, er zijn er ook die ons uitschelden." Vanmorgen is er een medewerker van het bedrijf dat de testen uit zou voeren naar Goes gekomen. Die zette een busje op een parkeerterrein in de buurt en bouwde een tentje op met een bord erop: ' Hier gratis testen'.

Maar binnen een uur waren de camper en de tent alweer verdwenen. Volgens de man die dat geregeld had, werkte de laptop niet goed en kon hij de testen niet uitvoeren. Aan de mensen die op de test stonden te wachten werd verteld dat ze daarom een nieuwe afspraak moeten maken. Wie nu naar de Albert Joachimkade in Goes rijdt voor een test ziet op het gebouw een briefje waarop staat dat er door een technische storing geen testen afgenomen kunnen worden. Het bedrijf dat de testen uitvoert, stuurt de mensen die getest willen worden door naar een locatie in Vlissingen.

De mensen die voor niks in Goes staan, worden doorgestuurd naar een testlocatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Er komen met name veel Duitsers naar de Albert Joachimikade. Die moeten een negatieve PCR-test kunnen overleggen als ze weer naar huis gaan voor inzittenden die niet gevaccineerd zijn. Anders riskeren ze een boete van honderden euro's.

Slecht geregeld

"Te gek voor woorden" , zei een van de aanwezige Duitsers. "We komen hier vakantie vieren omdat ons verteld werd dat we ons geen zorgen hoefden te maken over die test. Maar morgen gaan we naar huis en het lukt vast niet om zo snel ergens anders terecht te kunnen. Slecht geregeld hier, heel vervelend."