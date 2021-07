Fietsvierdaagse trekt ondanks buien en wind weer veel deelnemers

Wie meerijdt is niet verplicht alle dagen een afstand van 25, 40 of 60 kilometer af te leggen. Daardoor waren er op sommige dagen flink wat deelnemers die 's ochtends door de slechte weersverwachtingen niet kwamen opdagen.

'Gelukkig een elektrische fiets'

"Er staat wel heel veel wind", vertelt een Noord-Brabantse die speciaal voor de Fietsvierdaagse naar Zeeland is gereisd. "Met dit soort weer is het in Brabant toch beter fietsen, maar gelukkig hebben we een elektrische fiets."

Het koppel uit Tiel heeft de elektrische fietsen uit de schuur gehaald voor de Fietsvierdaagse (foto: Omroep Zeeland)

De Vierdaagse trekt flink wat deelnemers van buiten de provincie. Veel fietsers maken er een korte vakantie van om mee te kunnen doen. Een koppel uit Tiel bezoekt Zeeland regelmatig, maar gaan meestal naar Walcheren. "We dachten; we rijden altijd langs Goes, dus we wilden hier de omgeving wel eens zien. Nou, het is prachtig."

Voorzorgsmaatregelen

De Tielenaren zijn niet van de weg te slaan door een buitje, maar ze hebben wel voorzorgsmaatregelen getroffen voor de Zeeuws Fietsvierdaagse. De fiets zonder motor is in Tiel in de schuur gebleven en de elektrische fiets is speciaal voor deze week ingeladen. "Ja, je moet toch een beetje rekening houden met de Zeeuwse wind."

