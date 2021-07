Geld voor ontwikkeling klimaatbestendige Zeeuwse aardappel

De nieuwe aardappel moet beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen. (foto: ANP)

"We hebben een duurzame aardappel nodig omdat er heel veel op ons afkomt", zegt Guus Heselmans van Meijer Potato. "Het klimaat verandert, zoals we afgelopen weken hebben kunnen zien, maar ook regelgeving verandert. We moeten met steeds minder middelen steeds meer mensen gaan voeden. Dat heeft invloed op de manier waarop we aardappels telen."

Drones volgen gewasgroei

Het doel van het project is om eigenschappen in aardappels te kweken zodat ze beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld droogte. "Wij doen experimenten die heel dicht bij de praktijk liggen. We hebben groeikamers waarin we onder gesloten omstandigheden ook stress kunnen nabootsen. Het voordeel daarvan is dat je het elk jaar weer kan herhalen." Drones worden ingezet om de gewasgroei te volgen vanuit de lucht. "Die kunnen veel meer zien dan het menselijk oog."

Het kan snel gaan met de nieuwe aardappelsoorten, vertelt Heselmans. "We kunnen inmiddels veel sneller veredelen dan vroeger. Over een jaar of zes zeven verwacht ik dat we rassen kunnen introduceren die veel sterker zijn en kunnen omgaan met dit soort stress waar we wereldwijd, maar ook in Zeeland, mee om moeten gaan."

Geld uit Europa

Voor het onderzoek is ruim zes ton beschikbaar van het Rijk, de provincie Zeeland en Europa. Het Europese geld is beschikbaar gesteld aan regio's voor een 'versneld en veerkrachtig' herstel na de coronacrisis. In totaal krijgen regio's in Zuid Nederland bijna vijftig miljoen euro uit Europa.