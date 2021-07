Zeeuwse Jan ziet coronabesmettingen om zich heen nog steeds toenemen en vaccins raken op

De stijging vindt plaats onder de mensen die niet gevaccineerd zijn, weet Jan. "Van de lokale mensen die besmet zijn, blijkt 73 procent niet gevaccineerd te zijn. Terwijl er op het eiland wel veel gevaccineerd wordt. Van de 18 tot 59 jarigen is 69 procent gevaccineerd. En van de zestigplussers is 74 procent gevaccineerd.

Er is wel een probleem met de vaccins op het eiland. Die zijn over een paar dagen op. Dan duurt het een paar weken voordat er nieuwe vaccins vanuit Nederland beschikbaar zijn.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.