Eindelijk! De openingsdatum voor Waterdunen is bekend

Het natuur- en recreatiegebied Waterdunen in 2020.

Op de datum in oktober gaan de wandelpaden in het gebied open voor publiek. Er zijn in totaal veertien kilometer wandelpad aangelegd. Maar met de opening van de paden is het gebied nog niet af. Er wordt nog gebouwd aan het vakantiepark van driehonderd huisjes en er komt nog een natuurspeeltuin voor kinderen.

Het is de bedoeling dat er in het gebied Waterdunen afwisselend landschap ontstaat waar het getij een grote rol speelt. In het gebied zijn eilanden gemaakt waar vogels op kunnen broeden. Die eilanden zijn meteen al in trek. Dit jaar broedden duizenden sterns en zwartkopmeeuwen hun jongen uit op de eilanden.

