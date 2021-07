Bedrijf spooktestlocatie Goes zegt schade gedupeerden te vergoeden

De deur van de spooktestlocatie in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een woordvoerder van MCD Medical betreurt de gang van zaken. "Normaal bekijken we zelf een locatie, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Heel vervelend, maar Zeeland is niet echt om de hoek. We hebben zo'n 125 testlocaties in het land en hier is het misgegaan. Dat spijt ons echt."

'Zeeland ver weg'

Het bedrijf werkt met onderaannemers die huurcontracten op de verschillende locaties afsluiten. Daarnaast zegt MCD bijna altijd de locaties persoonlijk te bezoeken om te kijken of alles in orde is. Dat is in Goes niet gebeurd, met als argument: "Zeeland is natuurlijk wel erg ver weg."

De woordvoerder zegt dat iedereen die zich tevergeefs heeft gemeld een cadeaubon van 25 euro krijgt. "En eventuele gevolgschade, zoals het missen van een vakantievlucht bijvoorbeeld, wordt door ons ook vergoed."

Honderden mensen zijn afgelopen dagen voor niks naar de Joachimkade afgereisd voor een coronatest. Via de website testenvoorjereis.nl stond de Joachimikade als testlocatie, maar op het opgegeven adres blijkt helemaal geen teststraat te zijn.

Bedrijf heeft contact gezocht om ruimte te huren

Pim de Visser, de zoon van de eigenaar van het bedrijf, vertelt dat het bedrijf twee maanden geleden contact heeft gezocht om de ruimte te huren. Toen er een contract getekend moest worden, kon de eigenaar niet meer in contact komen met de mensen achter het bedrijf.

Het adres werd wél als testlocatie geregistreerd op de website testenvoorjereis.nl, want op die website was het nog wel nodig om een afspraak te maken voor het uitvoeren van een test. Gevolg is dat er verschillende mensen aan de deur stonden voor het het maken van een afspraak. "Misschien zijn het er wel tweehonderd", aldus De Visser.

De mensen die voor niks in Goes staan, worden doorgestuurd naar een testlocatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Op het gebouw hangt nu een briefje waarop staat dat er door een technische storing geen testen afgenomen kunnen worden. Het bedrijf stuurt de mensen door naar een locatie in Vlissingen.

Luisteraars van Omroep Zeeland melden dat bij de teststraten van MCD in Sas van Gent en Terneuzen mensen zijn weggestuurd omdat de apparatuur niet werkte.

