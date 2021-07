Jong geleerd: peuters oogsten zelfgekweekte groenten

Elk jaar wordt er vanaf april gezaaid, geplant en zijn de kinderen in de weer met gieters. Nu is de tijd gekomen om komkommers of besjes binnen te halen en te proeven. Toegegeven, andere jaren werd er rond deze tijd al veel meer geoogst, maar door de lage temperaturen groeit alles een beetje langzamer dan normaal.

Op zoek naar wormen en slakken

Samen met moestuinpedagoog Yordy Scheepmaker plukken kinderen uit de 'peuterplus'-groep slablaadjes en proeven ze van de planten, zoals munt en de zoete stevia. Andere driejarigen peuren met schepjes in de grond of speuren met een loep naar beestjes zoals slakken, wormen, vliegjes of torretjes. Ook die hebben een functie in een moestuin, zo leren ze.

De moestuin van kinderopvang De Tivoli in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Drie jaar geleden was De Tivoli een van de eerste kinderopvangorganisaties in Zeeland die begon met het project Jong leren Eten, dat gestimuleerd wordt door de ministeries van LNV en VWS. Het brengt kinderen niet alleen dichter bij de natuur, ze leren ook dat groenten lekker zijn en uiteindelijk moet het er toe leiden dat ze later gezonde en duurzame keuzes maken.

Volgens Scheepmaker zijn de kleintjes nieuwsgierig en enthousiast. "Ze worden betrokken bij het hele traject. Eerst gaan we in de klas zaaien en daarna zien ze het groeiproces. Je hoort van hun ouders dat ze ook thuis aan het moestuinieren slaan. En je ziet dat ze veel eerder groenten eten die ze normaal niet zouden eten."

Voorzaaien, schoffelen, en planten, het hoort er allemaal bij (foto: Omroep Zeeland)

Van de geoogste groenten wordt regelmatig salade of soep gemaakt, zodat de kinderen kunnen proeven dat gezond ook lekker kan zijn. Bij een van de jonge moestuiniers vallen vooral komkommer, radijsjes en de blaadjes van de zoete steviaplant in de smaak. En enthousiast biedt hij ons de bloemblaadjes van Oost-Indische Kers aan: "Die is ook lekker, wil je proberen?"