SGP Kapelle na roerige week: 'Wij respecteren iedereen, maar respecteer ons ook'

"Absoluut niet. Wij staan juist voor deze mensen open. De Bijbelse opdracht is om goed voor je naasten te zorgen en ze lief te hebben zoals jezelf. Dus dat geldt ook voor hen", zegt Keurhorst. Waar het volgens hem in discussies vaak misloopt is het praktiserende gedeelte. "Dat botst, omdat wij dat op Bijbelse gronden afwijzen. En dat wil men niet. Iedereen wil tolerant zijn behalve als wij een eigen standpunt hebben daarin. Wij mogen dat eigenlijk niet vinden."

De dag na de uitspraak van de ambtenaar maakte de gemeente Kapelle alsnog de regenboogambassadeurs bekend vanwege de ophef die was ontstaan. De ambassadeurs zijn voortgekomen uit specifiek beleid voor de lhbtiq+-gemeenschap.

De SGP was en is de enige partij in de gemeenteraad die tegen dit specifieke beleid is. "Het probleem is in Kapelle beperkt. Er is een avond georganiseerd geweest waarbij de doelgroep werd uitgenodigd. Vanuit die gemeenschap waren er toen maar drie mensen. Ik vraag mij dan af of je voor drie mensen apart beleid moet maken? Dan zijn er nog wel meer doelgroepen waarvoor je dat ook zou moeten doen."

Als ik terugkijk hadden we dit op een andere manier moeten insteken en communiceren" wethouder Annebeth Evertz van de gemeente Kapelle

Dat er geen specifiek beleid nodig is komt volgens Henk Keurhorst omdat de kerken al genoeg doen voor de lhbtiq+'ers. "In onze achterban is er aandacht voor deze groep. Middels pastoraat, voorbeden in de kerk en ook voor de omstanders van deze groep. Dus er is echt wel aandacht voor."

Verantwoordelijk wethouder Annebeth Evertz vindt het jammer dat de ophef is ontstaan en dat de reformatorische achterban gelinkt is aan de uitspraken van de ambtenaar. "Als ik terugkijk hadden we dit op een andere manier moeten insteken en communiceren." Volgens Evertz was de uitspraak van de ambtenaar, over het anonimiseren van de regenboogambassadeurs voor hun eigen veiligheid, vooral gestoeld op de ervaringen die de ambassadeurs elders in het land hadden.

Onterechte link reformatorische gemeenschap

Ze vindt het dan ook jammer dat ten onrechte de link met de reformatorische gemeenschap werd gelegd. "Dat hebben we nooit gezegd en hebben we ook nooit bedoeld. We zijn open naar elkaar en voeren gesprekken. Die ervaar ik als heel goed."

Keurhorst hoopt dat er nu rust komt en dat ook zijn achterban gerespecteerd wordt. "Je wordt snel in een hoek gezet terwijl dat helemaal niet nodig is. Wij respecteren iedereen maar respecteer ons dan ook."

Lees ook: