Zeeuwen doneren hooi aan Limburg: 'Als je kan helpen, moet je het doen'

De Zeeuwen zijn geroerd door de steun die ze van alle kanten kregen toen ze hun plan uitrolden. Van den Dorpel en een boer uit Bruinisse doneerden hooi, boer Kees Hanse uit Zierikzee regelde een vrachtwagen, de benzine kregen ze gratis van een tankstation uit Rilland en verschillende mensen kwamen met envelopjes aanzetten.

"Daar schiet je gemoed van vol", zegt ook vrachtwagenchauffeur Adri Noordijk uit Broekhuizenvorst in Limburg. Waar zijn huis watervrij bleef, ziet hij de schade bij zijn provinciegenoten iedere dag. "Als je naar de gewassen kijkt: aardappels rot in het land, de mais bruin, het gras bruin. Het is gewoon echt... We zijn heel blij dat Zeeland en andere delen van Nederland ons helpen. Dat is prachtig."

1953 in het achterhoofd

Voor de Zeeuwen, die volgende week weer (minstens) twee vrachtwagens hooi naar Limburg exporteren, is helpen vanzelfsprekend. "In het achterhoofd zit altijd nog 1953", zegt Kees Hanse. "Mijn moeder heeft destijds ook met zeventien mensen boven op zolder zonder eten of drinken gezeten. Dat de hulp kwam, dat zit heel goed in mijn hoofd."

Kees Hanse (l) met Adri van den Dorpel en z'n zoon Pieter op de heftruck. (foto: Omroep Zeeland)

Toen Van den Dorpel bij hem aangaf hooi te willen doneren, zocht Hanse contact met een kennis uit Limburg. "Wat is nou de eerste behoefte?" Het antwoord was duidelijk: eten voor dieren. "Deze vracht gaat naar een zorgboerderij en een paardenhouder." Van den Dorpel schat in dat één hooibaal hem normaal ongeveer 80 euro zou opleveren. Hij doneert er vandaag twaalf. "Als je elkaar kan helpen, moet je het doen. Toch?"