Iets meer nieuwe coronabesmettingen, vooral in Noord-Zeeland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd onder inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daar werd bij vijftien inwoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. Tholen volgt met twaalf nieuwe besmettingen.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente di 27 juli wo 28 juli do 29 juli vr 30 juli za 31 juli Borsele 4 4 4 1 1 Goes 7 5 2 1 3 Hulst 8 1 0 2 5 Kapelle 2 2 1 2 3 Middelburg 3 4 7 4 8 Noord-Beveland 1 0 0 0 0 Reimerswaal 3 5 2 5 2 Schouwen-Duiveland 3 6 6 8 15 Sluis 2 0 1 2 1 Terneuzen 13 9 15 5 5 Tholen 9 11 13 4 12 Veere 1 5 3 2 0 Vlissingen 8 2 5 4 4 Totaal Zeeland 64 54 59 40 59

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag sterk kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van het zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Stijging in Noord-Zeeland

Daaruit blijkt dat in drie van de vier regio's de daling van de afgelopen dagen verder doorzet, maar dat in de vierde regio, Noord-Zeeland, die dalende lijn is omgezet in een stijging. Dat zal, gezien de nieuwe besmettingsaantallen, geen verrassing zijn. Noord-Zeeland bestaat namelijk uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen, de twee gemeenten met de meeste nieuwe besmettingen in de dagcijfers van het RIVM.

Het RIVM meldt in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen of ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus in Zeeland.