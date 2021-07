Dit weekend weer geen Supercross Aagtekerke. 'Het lege veld geeft me echt een rotgevoel'

Toch zag het er aanvankelijk allemaal zeer positief uit voor de editie van dit jaar. In mei werden versoepelingen aangekondigd, waardoor de organisatie alles in touw zette om de cross door te laten gaan. Samen met de Trekkertrek werd gestart met de voorbereidingen van de evenementen.

'De supercross hoort bij het zomergevoel'

De tribunes stonden al klaar, de banen voor de Trekkertrek ook en alle flyers waren gedrukt. Toen liepen de positieve coronacijfers op en kwam drie weken geleden het onheilspellende bericht van demissionair premier Mark Rutte; 'evenementen afgelast'. Een bittere pil voor de organisatie. "We zitten te wachten op de dertigste editie. Het is nu voor ons een zomergevoel wat niet af is", aldus Francke.

Leo Francke op de lege tribune (foto: Omroep Zeeland)

Ook zijn er voor het tweede jaar op rij flink wat kosten gemaakt die vooralsnog niet zijn gedekt. De organisatie gaat in gesprek met de gemeente voor een mogelijke tegemoetkoming, want het niet doorgaan van de supercross loopt inmiddels flink in de papieren volgens Francke. "Het veld is bijvoorbeeld van een naburige boer en moet weer ingezaaid worden. Het zijn allemaal kosten die we anders wel hadden kunnen dekken."

Volgend jaar weer supercross? 'Ik weet het zeker!'

Toch is Leo Francke positief over de toekomst. De sponsoren zijn trouw en hij verwacht toch redelijk snel weer groen licht voor evenementen. "We organiseren ook de strandcross in Zoutelande en de Aagtekerkerun in december. Als het kan, dan gaan we die al organiseren. En volgend jaar voorspel ik weer in een supercross in Aagtekerke met als afsluiting het nummer Oerend Hard van Normaal. Ik weet het zeker!"