Van de Ven opnieuw naar vierde plek in strijd om wereldkampioenschap (foto: Orange Pictures)

Net als tijdens de eerste Grand Prix van vorige week in het Tsjechische Loket had Van de Ven in de eerste manche geen goede start. Ze raakte wat ingesloten en kwam uiteindelijk als negende door. Daardoor moest de Vlissingse meteen in de achtervolging. Na drie rondes reed Van de Ven op plek vijf en begon de achtervolging op landgenote Britt Jans-Beken. Pas in ronde acht wist Van de Ven haar te passeren. Daarna was de tijd nog te kort om verder te strijden. De eerste manche werd gewonnen door Lynn Valk.

In de tweede manche ging Van de Ven vooral de strijd aan met Courtney Duncan, Kiara Fontanesi en Shana van der Vlist. Duncan, Fontanesi en Van de Ven hadden de beste start, maar Van der Vlist kwam halverwege de race aanzetten en reed iedereen voorbij. Van de Ven en Duncan wisselden veel stuivertje voor plek drie. In de laatste ronde werd die strijd in het voordeel van Duncan beslist. Van de Ven moest genoegen nemen met de vierde plek.

Algemeen klassement

Na twee Grand Prix gaat Van der Vlist aan de leiding met 87 punten, Duncan heeft twee punten minder en Van de Ven staat samen met Valk op de derde plek met 72 punten. De volgende wedstrijd is op 5 september in het Turkse Afyonkarahisar.

