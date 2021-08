Inbreker vlucht de Westerschelde in, maar wordt kletsnat alsnog in de boeien geslagen

Verdachte wordt in de boeien geslagen - archief (foto: ANP)

De politie kreeg vannacht om 05.10 uur de melding dat er werd ingebroken bij het station van Vlissingen. Toen de opgeroepen agenten arriveerden, was de inbraakverdachte al weggevlucht. Daarom werd de omgeving afgezocht, onder meer door agenten op de fiets en door een hondengeleider met een politiehond.

Betrapt

Uiteindelijk bleek dat de inbraakverdachte het water in was gerend. Dat vertelde de medewerker die de verdachte tijdens zijn inbraakpoging op het station betrapte en hem vervolgens had achtervolgd tot aan het water van de Westerschelde.

Daarna was het voor de agenten een koud kunstje om de verdachte alsnog in de boeien te slaan. Hij was namelijk alsnog uit het water gekomen en daar troffen de agenten hem aan. Hij werd om 05.30 uur opgepakt en zit nog vast voor onderzoek. Het is nog onbekend of er bij de inbraak iets is meegenomen.

'Kon geen kant op'

De politie schrijft op Instagram dat de inbraakverdachte achteraf gezien zijn vluchtpoging de Westerschelde in niet goed had doordacht. "De verdachte had er tijdens zijn frisse duik niet aan gedacht dat hij in zee toch geen kant op kon en was maar terug het droge opgegaan."