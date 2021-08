Dit is waarom sportklimmen de meest olympische sport is die er bestaat

Op een vergadering van het Eerste Olympisch Congres in 1894 sprak Henri Didon de woorden 'Citius, altius, fortius', wat zoveel betekent als sneller, hoger en sterker. En daar draait het bij het sportklimmen op de Olympische Spelen precies om. In de strijd om een medaille moeten de atleten drie onderdelen van de klimsport beoefenen: speed, boulder en lead.

Zo ziet de olympische wedstrijd eruit

De deelnemers beginnen met speed waar het puur draait om snelheid: welke klimmer is als eerste bovenaan de vijftien meter hoge muur. En dat gaat ook echt snel. Het wereldrecord staat op iets meer dan vijf seconden en dat ziet er zo uit.

Daarna volgt boulder. De klimmers proberen op wanden van 4.5 meter korte, maar zware routes te klimmen. Hier gaat het vooral om kracht en het bovenkomen bij zoveel mogelijk routes aan de muur.

Bij lead is het de bedoeling om zo hoog mogelijk te komen op de route die is uitgezet op een vijftien meter hoge muur. Hoe hoger je komt, hoe hoger je score.

De acht sportklimmers die gemiddeld het beste scoren gaan door naar de finaledag. Daar strijden ze in dezelfde drie disciplines om een medaille. Het sportklimmen staat op de Olympische Spelen gepland van 3 tot en met 6 augustus.

In het Omnium in Goes kan je de beginselen van het sportklimmen ontdekken (foto: Omroep Zeeland)

"Het is echt een hele mooie sport", zegt Andries Minderhoud uit Waarde. "Het werd ook tijd dat zo'n soort sport aandacht krijgt." Als het even kan hangt Minderhoud aan de klimmuur of is hij in de Ardennen of de Alpen te vinden om te klimmen. "Nu het olympisch is zal het sportklimmen meer status krijgen en dat is weer goed voor de groei van de sport."

Opmars in Nederland, Zeeland blijft achter

In Nederland is de sport al een aantal jaar bezig aan een opmars. Vooral het onderdeel boulder is populair. Maar Zeeland blijft achter. De enige optie om te klimmen is in het Omnium in Goes. "Deze wand wordt met name gebruikt door studenten van het CIOS die hier les krijgen." Volgens Minderhoud zijn er in Zeeland meer recreatieve klimmers dan echte wedstrijdklimmers. "Ik ben meer een instructeur en ik leer mensen om veilig te klimmen. Het is hoog en je moet vastzitten met een zekering. Hoe hoger je gaat, binnen is het nog beperkt en te overzien, des te ingewikkelder worden de details."

Het ziet er heel vloeiend uit, maar dat kunnen maar heel weinig mensen." Andries Minderhoud, klimmer

Op de Olympische Spelen staan de beste klimmers ter wereld en het niveau van de wedstrijden daar is zo hoog dat niet iedereen die routes aan kan. "Het is niet voor te stellen hoe moeilijk en specialistisch dat klimmen is dat je daar gaat zien", legt Minderhoud uit. ''Het ziet er heel vloeiend uit, maar dat kunnen maar heel weinig mensen."

"Klimmen is iets wat je met heel je lichaam doet en dat vind ik heel fijn", zegt Minderhoud. "Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik meer een buitenmens ben. Als ik buiten klim dan is het compleet: de omgeving en de sfeer. Ik hoop dat het sportklimmen op de Olympische Spelen ook zal leiden tot meer buitenklimmers."

Andries Minderhoud is één van de weinige Zeeuwse klimmers (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn plannen voor een boulderhal in Zeeland. Dennis Marijnissen, de initiatiefnemer, hoopt dat er in februari 2022 ook in deze provincie geboulderd kan worden. "Dagelijks krijgen wij berichten van klimmers uit Zeeland die driekwartier tot een uur moeten rijden om te kunnen boulderen", zegt Marijnissen.

De plannen voor de boulderhal zijn op papier vrijwel rond. "We moeten nog de knoop doorhakken voor een pand, van de drie opties hebben we er eentje waar onze voorkeur sterk naar uitgaat", legt Marijnissen uit. "Nu is het vooral de financiering en investering afronden zodat we kunnen beginnen met de bouw."

Lees ook: