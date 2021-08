Steunbetuigingen voor Zeeuwse motoragent die in het ziekenhuis voor zijn leven vecht

De Vlaamse recherche doet onderzoek naar het ongeluk waarbij de Zeeuwse motoragent zwaargewond raakte (foto: HV Zeeland)

De Zeeuwse motoragent was betrokken bij een gezamenlijk controle, samen met de Vlaamse collega's van Waasland-Noord, bij de grens met België. De agent reed rond 21.40 uur op de N403 tussen Sint-Niklaas en Hulst, toen het bij de discotheek Lakehouse in Stekene mis ging.

Op volle snelheid

Door nog onbekende oorzaak zag een Belgische automobilist de motoragent over het hoofd bij het afslaan naar de parkeerplaats van de discotheek. De agent knalde op volle snelheid tegen de auto, een witte Porsche.

Door de klap werd de Zeeuwse agent van zijn motor geslingerd. Hij kwam terecht tegen een geparkeerde auto. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht door de Vlaamse recherche.

Motoragent reed niet te hard

Tot het onderzoek is afgerond wil het Parket van Dendermonde er weinig over kwijt, maar het Parket meldt wel dat er geen aanwijzingen zijn dat de agent te hard reed. Ook is bekendgemaakt dat de Belgische automobilist op het moment van het ongeluk niet had gedronken.

Over hoe het nu met de Zeeuwse motoragent gaat, is nog niets bekendgemaakt. Gisteren meldde het Parket aan meerdere Belgische media dat hij nog in levensgevaar verkeerde.

'We koesteren hoop'

De collega's van de gewonde motoragent, van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen, schreven vanmorgen op Instagram: "Onze gedachten zijn bij jou en je familie. We koesteren hoop."

Dat resulteerde in steunbetuigingen van politieteams uit andere delen van het land, zoals de collega's in Maastricht. "De exacte toedracht is nog onduidelijk, maar we weten wel dat hij er momenteel zeer ernstig aan toe is. Hou vol collega!", schrijven de Limburgse politieagenten op Instagram.

Ook onder het bericht over het ongeluk van Omroep Zeeland op Facebook komen veel steunbetuigingen binnen.

