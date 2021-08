Corona in Zeeland: 49 besmettingen, drie ziekenhuisopnames

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Tholen. Daar werd door het RIVM bij zestien inwoners een positieve testuitslag geregistreerd. Terneuzen volgt met zeven nieuwe besmettingen.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente wo 28 juli do 29 juli vr 30 juli za 31 juli zo 1 aug Borsele 4 4 1 1 1 Goes 5 2 1 3 5 Hulst 1 0 2 5 2 Kapelle 2 1 2 3 2 Middelburg 4 7 4 8 1 Noord-Beveland 0 0 0 0 1 Reimerswaal 5 2 5 2 0 Schouwen-Duiveland 6 6 8 15 4 Sluis 0 1 2 1 4 Terneuzen 9 15 5 5 7 Tholen 11 13 4 12 16 Veere 5 3 2 0 1 Vlissingen 2 5 4 4 5 Totaal Zeeland 54 59 40 59 49

De besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM kunnen van dag tot dag sterk fluctueren, daarom berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van het zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat de stijgende lijn in Noord-Zeeland wordt voortgezet, terwijl de andere regio's dalen of gelijk blijven.

Die stijging in de regio Noord-Zeeland komt met name door de hoge besmettingsaantallen in de gemeente Tholen. Dat terwijl Tholen wat inwonertal betreft relatief klein is. Die gemeente heeft in Zeeland dan ook de meeste besmettingen naar inwonertal.

'Zeer ernstig'

Op de onderstaande kaart wordt het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven. Daaruit blijkt onder meer dat Tholen op dit moment wat het aantal besmettingen betreft boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zit.

Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Tholen zit nu als enige Zeeuwse gemeente met 290 besmettingen per 100.000 inwoners boven dat niveau.