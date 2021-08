Marathonschaatser Erwin Mesu zet punt achter carrière

Erwin Mesu in actie op de Weissensee (archief) (foto: Orange Pictures)

"Het is klaar... mijn topsportcarrière is ten einde", schrijft Mesu op zijn Instagram-pagina. "Na veertien jaar genieten van racen en trainen in drie verschillende sporten verloor ik de laatste maanden het vertrouwen dat ik nog honderd procent uit mijn lichaam kon krijgen wat er ooit inzat. Daarmee verloor ik ook het plezier om elke dag te gaan trainen. Ik heb mezelf altijd beloofd dat ik zou stoppen als ik het plezier in trainen zou verliezen. Dat moment is nu."

De belangrijkste dag in de carrière van Mesu was 31 januari 2015 toen hij in Oostenrijk de mooiste overwinning uit zijn loopbaan haalde door op de Weissensee te winnen. Een jaar later won zijn broer Niels Mesu ook de Alternatieve Elfstedentocht.