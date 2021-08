Eddy (61) gaat een duiventuin beginnen: 'Ik wil dat meer mensen van de sport genieten'

Hij kwam zelf in aanraking met de duivensport via een buurman. Samen met zijn broer hield hij een paar duiven tot hij ging studeren. Ruim twintig jaar geleden heeft hij het weer opgepakt en daarna kreeg hij langzaamaan meer en meer duiven.

'Opvanglocatie' bestaat nog niet

Volgens van Acker is het uniek, want een een 'opvanglocatie' als die van hem bestaat nog niet. "Wel een gezamenlijke plek waar duivenmelkers zitten, maar niet eentje waar ook de verzorging deels gedaan wordt."

Hij hoopt hiermee de duivensport een stimulans te geven en de vergrijzing in de sport tegen te gaan. "Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in een appartement wonen of geen hok kunnen of mogen bouwen in hun tuin."

Duiven deels verzorgd

Op de locatie komen acht hokken waar ongeveer veertig duiven tegelijk in kunnen zitten. Hij neemt een parttime verzorger aan die een deel van de zorg op zich neemt. "Ik hoop zo ook een drempel weg te nemen voor mensen om aan de sport te beginnen. Normaal moet je veel thuis zijn voor je duiven. Nu kun je gebruik maken van de verzorging en elkaar helpen", legt hij uit.

Eddy van Acker met één van zijn duiven (foto: Omroep Zeeland)

Zelf zal hij zijn 120 duiven niet onderbrengen op de nieuwe locatie. "Ik woon op een boerderij en heb er alle plek voor. Ik heb ze ook wel graag dichtbij huis. Maar als ik niet zo mooi zou wonen of als ik de plek er niet voor had, dan had ik ze wel naar hier willen doen."

Jongeren warm maken met excursies

Verder heeft hij als doel om scholen in de buurt kennis te laten maken met duivensport. "Ik ga ze aanschrijven en vragen of ze hier op excursie willen komen. Het zou mooi zijn als we kinderen zo enthousiast kunnen maken voor de duivensport."

De eerste hokken komen in oktober. Eind november hoopt Van Acker het hele terrein ingericht te hebben.