Naar afval zoeken op het schoonste strand van Nederland: 'Zelfs hier is het nodig!'

Gina de Cap uit Assenede (België) heeft er flink de pas in. Haar ogen speuren het zand af, terwijl ze met ferme passen langs de waterlijn van het strand bij Cadzand stapt. Op het eerste gezicht lijkt het strand schoon. Blikjes of flesjes zijn hier niet te zien. Dan stopt ze. "Soms denk je: 'Het is proper', maar vind je toch allemaal kleine stukjes die op het eerste gezicht niet opvallen."

Die ervaring heeft ook Anne Marie Brefoort uit Zoeterwoude-Rijndijk (Zuid-Holland). Ze loopt aan de andere kant van het strand, langs de duinen en komt amper vooruit. "Hier, weer een lollystokje." Eén pas verder: "Een geel stukje plastic." Ze doet een stap opzij: "Hier ook, ik denk dat dat een stukje van een wegwerpbekertje is."

Flesjes, peuken en... zelfs een ligbed

De stranden van de gemeente Sluis mogen dan wel sinds donderdag de titel 'Schoonste strand van Nederland' dragen, ook hier is nog genoeg afval te vinden. Al moet je er wel wat beter naar speuren. "We vinden wel vooral klein vuil", beaamt ook Leen van Mourik uit Hoeven (Brabant). "Rietjes, bierdoppen, stukjes touw en peuken."

Totdat je de duinen inloopt. "Vooral in het duingebied kom je toch wel veel tegen hoor", het valt Rob van Driel uit Terneuzen een beetje tegen. "Flesjes, blikjes, sigarettenpeuken... Daarnet kwam ik zelfs een ligbed tegen."

Rob van Driel uit Terneuzen vindt toch nog aardig wat in de duinen. (foto: Omroep Zeeland)

Zelfs op het schoonste strand van Nederland is opruimen nodig, zegt ook Francine Hijmans van Stichting Noordzee. "Over het algemeen vinden we op honderd meter strand nog steeds 282 stukjes afval." In Cadzand valt het mee, zegt ze. "Daar zijn we blij om."

Het is de achtste keer dat Stichting De Noordzee deze schoonmaakactie organiseert. Vijftien dagen lang rapen vrijwilligers in weer en wind afval langs de hele Noordzeekust. Meer dan 2.000 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor de 30 opruimacties: elke dag wordt het strand zowel in het noorden als in het zuiden van het land opgeruimd. De vrijwilligers begonnen vandaag in Cadzand en op Schiermonnikoog en werken in twee weken naar elkaar toe. Wie wil helpen, kan zich opgeven via de website van Stichting De Noordzee.

De stichting focust zich de komende twee weken vooral op sigaretten. "In een filter zit tot 95 procent plastic en het zit ook vol met giftige stoffen. Een peuk kan tot acht liter water bevuilen", verklaart Hijmans die keuze. "Wij vinden: het strand is geen asbak."

