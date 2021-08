Vijf matchpoints helpen Boehlé niet aan zege

Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven tijdens het NK Beachvolleybal - archief (foto: Pim Waslander/Sportworx)

Boehlé en Van Werkhoven trokken de eerste set in de slotfase met 21-19 naar zich toe. In de tweede set liep het duo vanaf het begin achter de feiten aan en verloor uiteindelijk met 21-16. Het was pas de eerste verloren set van Boehlé/Van Werkhoven dit toernooi.

In de derde set gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. Boehlé en Van Werkhoven kregen maar liefst vijf matchpoints, maar slaagden niet in om daar er één van te benutten. Bij het eerste matchpoint van De Groot en Boermans op een 18-19 stand was het wel raak.

Het was de vierde finale voor Boehlé en Van Werkhoven in vijf wedstrijden dit eredivisieseizoen. Alleen op de eerste speeldag in Zutphen werd de finale niet bereikt en werd het duo derde. Vorige week ging de finale in Zaanstad verloren, de andere finales werden gewonnen. Het zesde eredivisietoernooi is op 7 en 8 augustus in Groningen.