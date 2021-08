Juli was een slechte zomermaand, maar dat vond niet iedereen erg

De reacties in deze video zijn opgenomen op zaterdag 31 juli.

De warmte uit Zuid-Europa, die in de zomerperiode regelmatig voor hogere temperaturen zorgt kwam de afgelopen maand nooit onze kant op. Op de meeste plaatsen telde juli maar één zomerse dag met 25 graden of meer.

Een graad kouder

Over het algemeen was juli gemiddeld één graad kouder in vergelijking met de afgelopen dertig jaar. Echt koud was het overigens niet. In totaal kwamen we op vier dagen onder de twintig graden uit. "Als het weer opklaart gaan we naar buiten. We zijn blij met iedere straal zon", zegt een mevrouw op de pier bij Vlissingen.

De felle (onweers)buien zorgden de afgelopen weken hier en daar voor wateroverlast, vooral op Tholen en Walcheren. De meeste regen viel in Noordgouwe en Rilland (95 mm), en in Schoondijke (97 mm).