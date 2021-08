Goedemorgen, Delta wordt glasvezelreus en einde schaatscarrière Mesu

Het Zeeuwse bedrijf Delta investeert twee miljard in de aanleg van glasvezel door het hele land. Het bedrijf wil over vier jaar twee miljoen huishoudens hebben aangesloten op het netwerk voor razendsnel internet. Daarmee gaat Delta de concurrentie aan met KPN en Ziggo. Delta is vooral sterk in de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Aanleg van glasvezel in Den Haag (foto: ANP)

De nieuwe bibliotheek in Tholen gaat vandaag open. Op de nieuwe plek in de Brede School aan de Abraham Beeckmanlaan is meer ruimte. Vanwege de zomervakantie is de nieuwe bieb drie middagen per week open. In september komt er nog een feestmaand, en dan is de bibliotheek Tholen vaker open.

De vernieuwde bibliotheek in Tholen gaat vandaag open (foto: Pixabay)

Erwin Mesu stopt per direct met zijn schaatscarrière. De Middelburgse marathonschaatser heeft er geen plezier meer in om elke dag te trainen voor zijn sport. Mesu won in 2015 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. "Het is klaar... mijn topsportcarrière is ten einde", schrijft Mesu op zijn Instagram-pagina. "Ik heb mezelf altijd beloofd dat ik zou stoppen als ik het plezier in trainen zou verliezen. Dat moment is nu."

Erwin Mesu stopt met schaatsen. (foto: Omroep Zeeland)

Het Weer:

Deze week begint met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten en dat geeft aan zee en op Schouwen-Duiverland vrij veel zon. Landinwaarts zijn meer stapelwolken en vooral in Zeeuws-Vlaanderen is kans op een klein buitje. Warm wordt het niet met een maximumtemperatuur rond 19 graden.Vannacht is het vrijwel windstil, al kan er aan de kust wel een kleine bui van zee komen. Plaatselijk ontstaat mist en de minima komen uit rond 11 graden. Morgen is het vrij zonnig met vooral wat stapelwolken, maximum dan ca. 20 graden.