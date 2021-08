Delta wil glasvezelconcurrent van KPN en Ziggo worden

Delta wil een glasvezelconcurrent van KPN en Ziggo worden (foto: ANP)

Als dat lukt, bereikt het voormalige Zeeuwse ­kabelbedrijf een kwart van de Nederlandse huishoudens. Delta heeft bij een consortium van ABN Amro, ING en enkele internationale banken een lening weten aan te trekken om de investering te doen, zo maakt het maandag bekend.

Kleinere dorpen

"Deze financiering maakt het mogelijk om onze glasvezelaanleg aanzienlijk te versnellen en ons netwerk uit te breiden tot 25 procent van Nederland", zegt CEO Marco Visser in een persbericht. "We willen 2 miljoen woningen en bedrijven van glasvezel voorzien, voornamelijk in de kleinere dorpen en steden door heel Nederland, Dat we dit omvangrijke financieringspakket tegen aantrekkelijke voorwaarden hebben kunnen afsluiten, toont het vertrouwen dat kredietverstrekkers in ons hebben."

We willen 2 miljoen woningen en bedrijven van glasvezel voorzien" Marco Visser

Delta kreeg onlangs de financiering rond van deze investering, vertelt Mariska van der Hulst van Delta. "We zijn natuurlijk al flink bezig met glasvezel, in heel Nederland. We zitten nu op 900.000 aansluitingen. We gaan de regio in om te vragen of mensen interesse hebben. Als dat zo is, dan leggen we dat aan."

De eigenaar van Delta, de Zweedse investeerder EQT, probeerde afgelopen voorjaar nog KPN over te nemen. EQT wilde de netwerken van Delta en KPN samenvoegen en miljarden in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk van KPN steken. KPN ging liever op ­eigen kracht verder. De 2 miljard die Delta nu leent, is ongeveer gelijk aan het bedrag dat het veel grotere KPN de komende ­jaren in glasvezel investeert.