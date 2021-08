Gerard wandelt door Zeeland voor KWF: 'Ik wil iets doen wat onmogelijk lijkt'

Gerard Althoff aan de wandel met zijn KWF-beer (foto: Gerard Althoff)

"Ik denk dat ik rond een uur of elf de provinciegrens overstap", vertelt Althoff. Hij begon maandagochtend in Stellendam aan zijn Zeeuwse etappe. Hij is op weg naar Middelburg. Dat is de negende hoofdstad die hij aandoet tijdens zijn tocht die twee en halve maand duurt.

Gevecht met je lichaam

"Ik wil iets doen wat onmogelijk lijkt, daar haal ik voldoening uit", zegt hij. "Dat is een gevecht met je lichaam. Ik heb ook wel blaren gehad, door deze afstanden ben je vatbaar voor blaren, vooral omdat ik op fietspaden loop. Ik ben naar Santiago de Compostella gelopen en heb toen geen enkele blaar gehad. Maar ik loop graag." Althoff loopt zijn tocht met een wandelkar in verband met rugklachten.

Gerard Althoff loopt langs alle provinciehoofdsteden en is nu op weg naar Middelburg (foto: Gerard Althoff)

Eigenlijk was hij van plan om naar Frankrijk te lopen en zijn wandeltocht te eindigen op de Alpe d'Huez. Op die berg vindt jaarlijks het evenement Alpe d'HuZes plaats. Daarbij zamelen sporters geld in voor kankeronderzoek. Door corona ging dat plan niet door. Althoff besloot in plaats daarvan 1400 kilometer door Nederland te wandelen.

Broers en zussen

"Ik kom uit een katholiek gezin, met veel kinderen. Mijn vader is overleden aan kanker, vijf broers en zussen ook, mijn buren en mijn grote vriend. Dat is waarom ik voor het KWF loop. Ik word onderweg aangesproken waarom ik dit doe. Ik heb ook gesprekken met mensen die kanker hebben. Dan beuren we elkaar op en motiveren we elkaar."