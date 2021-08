RS-virus velde de kleine Roos; bange dagen voor haar ouders

In een paar dagen tijd hadden Ellen en Maarten Oosting uit Zierikzee hun altijd zo vrolijke dochtertje zien veranderen in een futloos hoopje mens. Ellen: "Het begon met een verkoudheid, maar dan met hoge koorts. Die ging richting de 40 graden en ze reageerde steeds minder op prikkels."

Bij de HAP kregen ze te horen dat Roos longontsteking had. "Daar schrokken we van. Ze kreeg antibiotica maar de volgende dag ging het nog slechter, ze gaf weinig reactie. Mijn moedergevoel zei dat ik weer naar de dokter moest gaan."

Veel zieker dan gedacht

Dat deed Ellen ook en na enkele testjes kreeg ze van de huisarts te horen dat Roos veel zieker was dan gedacht en dat ze met spoed in het ziekenhuis opgenomen moest worden. "Daar schrik je enorm van", aldus Ellen.

In het ziekenhuis in Goes was gelukkig nog ruimte voor Roos. Want veel ziekenhuizen worden de laatste maand overspoeld met jonge RS-patiëntjes. Behalve RS bleek Roos ook een bacterie bij zich te hebben, waarvoor ze aan het infuus moest.

Roos in het ziekenhuisbed (foto: Ellen Oosting)

Moeder Ellen: "Of ik bang was ? Het was vooral die opmerking van de huisarts, dat ze veel zieker was dan wij dachten, die me was bijgebleven. Ik had wel in de media gehoord over dat virus en dat het nu plots de kop op stak. Maar ook dat het vooral gevaarlijk was voor baby's en kinderen onder de twee jaar. En Roos is bijna twee, dus ik had dit niet verwacht. Ik mocht in het ziekenhuis steeds bij Roos blijven, maar toch voel je je machteloos."

Nog geen vaccin

Terwijl Ellen haar verhaal doet, speelt Roos vrolijk in de woonkamer met haar oudere broertje Siem. Ze is inmiddels weer helemaal hersteld en hoeft niet op controle. Maar immuun is ze niet. Roos kan, evenals iedereen die besmet is door het virus, nog steeds een besmetting oplopen. Al jaren wordt gewerkt aan een vaccin, maar dat is nog steeds niet beschikbaar.

Roos is hersteld en speelt weer volop met broer Siem (foto: Omroep Zeeland)

Het RS-verkoudheidsvirus komt in Nederland veel voor, vooral in de winter. Bijna alle jonge kinderen krijgen een infectie door dit virus. Vooral bij jonge baby's kan het zorgen voor ernstige benauwdheid. Volgens het RIVM komt sterfte door het virus in Nederland nauwelijks voor. Het virus kreeg afgelopen winter weinig kans vanwege de lockdown en openbaart zich nu na de corona-versoepelingen.