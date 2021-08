Toeristen weer welkom in Vlissingse coffeeshops: 'We willen de overlast terugdringen'

Omwonenden hebben veel overlast gehad van de activiteit rond de coffeeshop in de Aagje Dekenstraat (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 2012 zijn buitenlanders niet meer welkom in coffeeshops. Eerst moest iedereen die naar binnen wilde een wietpas kopen, sinds 2013 worden buitenlanders bij de deur geweerd. De handel aan toeristen verschoof naar de straat, met overlast voor omwonenden tot gevolg. "Het leidde tot klachten", zegt Van den Tillaar in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Vooral over straatdealen en verkeersoverlast."

Mensen chagrijnig aan de deur

De gemeente doet de proef om te kijken of de overlast afneemt. "We willen proberen om een beter beeld te krijgen van wat er gebeurt als we die regel loslaten. We hopen dat we de straathandel tegen kunnen gaan."

Bedrijfsleider Billy Brenters van coffeeshop Purple is blij met de proef. "Voor ons is het fijn. We moesten best vaak mensen weigeren. Die werden vervolgens chagrijnig. Maar wij konden er natuurlijk niets aan doen."

Als je de de spreekbuis bent van de straat, gaan al die mannen achter jou aan. Ik ben ook een aantal keer bedreigd" Emile Miedema, omwonende coffeeshop Vlissingen

Omwonende Emile Miedema heeft lang geprotesteerd tegen het beleid om toeristen te weren. Hij is blij dat met de proef gestart wordt, maar vindt het ook een beetje laat. "We hebben de problemen in 2013 al aangekaart. Voordat de toeristen werden geweerd hebben we nooit problemen gehad in de Aagje Dekenstraat. Er was niets aan de hand, maar op het moment dat er regelgeving kwam, is de ellende begonnen."

Zware tijd

"Welke overlast we hebben gehad? Dat is een lange lijst. Drugshandel natuurlijk", zegt Miedema. "Maar daaromheen liepen allemaal mensen die hand- en spandiensten deden voor de dealers. En dealers hebben niet alleen softdrugs, maar ook zwaardere drugs. We hebben van alles meegemaakt. Prostitutie, plassen, indringers in onze appartementen... Ik heb best een zware tijd gehad. Als je de spreekbuis bent van de straat, gaan al die mannen achter jou aan. Ik ben ook een aantal keer bedreigd."

Het is de vraag of toeristen de coffeeshop meteen weer weten te vinden nu ze weer welkom zijn. "Toevallig hebben we gisteren drie mensen uit België binnen gehad", zegt Brenters. "Het was al lang niet toegestaan, dus veel mensen weten niet dat ze weer bij ons terecht kunnen." Adverteren mag niet, want coffeeshops mogen geen reclame maken.

Het is óók de vraag of de proef het gewenste effect heeft, zegt Van den Tillaar. "We houden dat goed in de gaten. Maar het feit dat we deze proef zijn gestart, geeft aan dat we aandacht voor het probleem hebben." Brenters heeft er twijfels over. "Ik hoop dat het goed gaat, maar de oude situatie heeft wel lang geduurd. Inmiddels heeft iedereen een telefoonnummer van mensen die drugs thuis brengen. Het gaat tenslotte al tien jaar zo."

