Zeeuwse Evelien voelt zich bevoorrecht in haar Oostenrijkse vakantiedorp

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Evelien probeert met haar dochter zoveel mogelijk de bergen in te trekken. "We hebben een kaart voor de baan, we kunnen elke baan op die we willen en hoeven niet naar boven te lopen." Eenmaal boven vind je bijvoorbeeld avonturenspeelplaatsen. "Dan kan je een hele route maken voor kinderen en kunnen ze allerlei leuke dingen doen."

Evelien over haar vakantieplannen in Oostenrijk

Of ze gaan naar een bergmeer. "Lekker zwemmen, als het mooi weer is. Het is mineraalwater, dat blijf ik mooi vinden", verzucht Evelien. Ze woont inmiddels al elf jaar in Oostenrijk, maar heeft nog regelmatig een vakantiegevoel in Ehrwald. "Het is ook echt een toeristendorp", zegt ze. "Als ik de bergen inga, voel ik me bevoorrecht dat ik net als al die andere vakantiegangers hier kan wandelen."