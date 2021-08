Getouwtrek met vismijn in Breskens duurt voort

Garnalenoverslag bij vismijn in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de voorzieningenrechter heeft de HZV - de eigenaar van de vismijnen in Breskens en Vlissingen - onvoldoende aangetoond dat er spoed is bij een verhuizing van de garnalenzeef naar Vlissingen. Ook heeft het bedrijf niet bewezen, vindt de rechter. dat het 130.000 euro schade lijdt door een uitstel.

Van spoed is geen sprake, omdat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnenkort toch een beslissing neemt over het bezwaar van de gemeente Sluis tegen verhuizing van de vismijn. Dat besluit wordt over twee weken verwacht. Daar komt bij dat het garnalenseizoen dit jaar pas laat op gang komt, waardoor de garnalenzeef best nog even in Breskens kan blijven.

Niet aannemelijk

De holding HZV stelt dat zij 130.000 euro kan besparen met de verhuizing van de vismijn, maar 'objectieve en verifieerbare stukken' die dit bedrag bevestigen, heeft zij niet laten zien aan de rechtbank. Het afwachten van de beslissing duurt hooguit een maand. Dat de besparing van 130.000 euro in dat korte tijdsbestek volledig teniet wordt gedaan, noemt de rechter 'niet aannemelijk'.

Hand en tand

Sluis verzet zich met hand en tand tegen de verplaatsing van de garnalenoverslag naar Vlissingen. Zij denkt dat concentratie van de visactiviteiten en het verplaatsen van de garnalenzeef naar Vlissingen, de doodsteek betekent voor de visserij in Breskens. Mogelijk komt dan ook de geplande toeristische Visserij-Experience in het havengebied van Breskens in gevaar.

