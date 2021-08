GGD: We kunnen Duitsers echt niet helpen aan een coronatest

Dagelijks komen er buitenlandse toeristen langs bij de Zeelandhallen in Goes waar ze teleurgesteld weer vertrekken: "Buitenlanders hebben geen BSN-nummer waardoor we ze de uitslag niet op papier kunnen meegeven die ze wel nodig hebben om de grens over te gaan", zegt Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland.

Voor die mensen is het vaak een teleurstelling merkt Schinkelshoek: "Ze hebben een vertrekdatum ingepland waarop ze hun vakantiehuisje uit moeten of de camping moeten verlaten. Ze proberen het goed te doen door een testafspraak te maken, maar komen vervolgens op een plek uit waar dit niet kan."

Testenvoorjereis.nl

"Als buitenlandse toeristen ons bellen dan sturen wij ze altijd door naar een aanbieder van testenvoorjereis.nl", vertelt Schinkelshoek. "Het is niet dat wij de extra toestroom niet aankunnen, maar we kunnen ze gewoon niet voorzien van de juiste documenten die ze nodig hebben", aldus Schinkelshoek.

'Spooklocaties'

En dan dient zich het probleem aan dat testlocaties van MCD Medical wel op de site testenvoorjereis.nl staan, maar dat er vervolgens in Terneuzen, Goes, Sas van Gent en Oostburg op die locaties helemaal geen testpost zit. Vervolgens hebben Duitse toeristen geen idee waar ze zich dan kunnen laten testen op corona voor vertrek naar huis. Ze worden doorverwezen naar de GGD, En die kan ze dan vervolgens niet helpen.

Inmiddels lijken de 'spook-locaties' verwijderd te zijn op de site testenvoorjereis.nl. Volgens het bedrijf MCD Medical waren de locaties via onderaannemers gehuurd. Normaal gesproken worden de locaties door iemand van het bedrijf gecheckt, maar dat was er nu niet van gekomen, omdat Zeeland zo ver weg is.

Juiste testlocaties

In totaal zijn er zes locaties in Zeeland waar de buitenlandse toeristen terecht kunnen. Die bevinden zich in Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen.

