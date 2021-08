Oud-olympiër Reynierse ziet Hassan goud winnen: 'Ik herinner me de enorme hitte op die atletiekbaan in Tokyo'

Kim Reynierse laat een foto zien van hemzelf op de Japanse atletiekbaan waar Hassan vandaag het goud won (foto: Omroep Zeeland)

Op de Japanse baan waarop Hassan vandaag goud won, rende Reynierse in 1991 tijdens het WK atletiek: " Ik herinner me vooral dat de zon er naar binnen scheen en het er enórm heet was." Ook Hassan moet met die hitte omgaan in Tokyo: "Ze komt oorspronkelijk uit Ethiopië, dus ik kan me best voorstellen dat ze gewend is aan hitte. Daar trainen de atleten ook op, om er enigszins aan te wennen."

Emotioneel

De hitte speelde Hassan vandaag nog geen parten. Op de 5000 meter won ze met een ruime voorsprong het goud: "Het mooie van die afstand is dat de sporters de eerste 4600 meter wachten op de laatste 400 meter. De atleten weten dat Sifan Hassan dan gaat aanvallen. Iedereen heeft getraind om dat op te vangen en dan gebeurt het tóch. Het is ongelofelijk. Daar kan ik wel emotioneel van worden", vertelt Reynierse.

Kim Reynierse vertelt aan verslaggever Simone Gideonse wat de kracht van Hassan is

Het geheim van Hassan is volgens Reynierse een combinatie van factoren: "Ze loopt heel efficiënt en is fantastisch gebouwd. Ze is licht en dun. Ze heeft niet alleen de fysieke capaciteiten, maar traint ook heel goed. Wat haar bijzonder maakt, is dat ze haar hart volgt en een enorm doorzettingsvermogen heeft. Als ze iets in haar kop heeft, dan gaat ze dat doen. Dat is mooi en buitengewoon. Dat maakt haar een olympisch kampioen."

Reynierse was vulling op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen blijven dan ook magisch volgens de Middelburger: "Zelf was ik een soort vulling in de marathon, dus ik heb de Olympische Spelen op een ander niveau meegemaakt. Desondanks zijn de Spelen een feest van de hele wereld bij elkaar. Je doet je stinkende best om de beste te zijn, maar je gunt het elkaar ook. Je geniet in vrede en harmonie van de prachtige prestaties. Dat maakt de Olympische Spelen zo groot. Ook is het maar één keer in de vier jaar, dus als atleet heb je vaak maar één keer de kans om te laten zien dat je de beste van de wereld bent. Dat maakt het heel bijzonder."

Drie keer goud

Volgens Reynierse zien de komende dagen er goed uit voor Hassan: "Ik dacht in eerste instantie dat het geen drie medailles zouden worden, maar nu denk ik dat eigenlijk wel. Ik denk dat ze op de 10 kilometer niet te verslaan is. Aan de 1500 meter gaat ze nog wel een zware dobber hebben, maar ik denk dat ze het kan. Het goud dat ze nu heeft, geeft haar vast een hoop rust."