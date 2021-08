Bioscopen hebben het druk: 'Het gaat beter dan vóór corona'

Sander, Stijn, Roos, Mila en Sylvia hebben het ongekend druk bij de DaVinci bioscoop in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Nadat de bioscopen maanden dicht waren, was Trzebonski bang dat mensen de bioscoop zouden vergeten: "We wisten niet wat we konden verwachten. Vorig jaar zijn we ook een tijd dicht geweest en toen startte het heel rustig weer op. Nu is het gelijk erg druk, dus dat is heel fijn. Ik denk dat we gemiddeld zo'n 500 bezoekers per dag hebben. Dat biedt nog geen compensatie voor de tijd dat we dicht waren, maar ik ben wel blij dat mensen weer komen."

Ook in de Vlissingse bioscoop CineCity is het druk. Jéan Rottier van CineCity is blij dat mensen de bioscoop weer weten te vinden. Toch biedt dit volgens Rottier ook in Vlissingen nog geen compensatie voor de maanden waarin de bioscoop dicht was.

Beter dan vóór corona

Met de Goese bioscoop gaat het momenteel beter dan in 2019, toen er nog geen restricties waren. Niet alleen de ticketverkoop gaat goed, ook de shop met popcorn, drankjes en andere snacks draait overuren: "Het lijkt wel alsof mensen graag hun geld uit willen geven en veel willen besteden. Ze zijn blij dat hun kinderen weer iets kunnen doen en daarom kopen ze sneller iets in onze winkel", legt Trzebonski uit.

Toch moeten sommige bezoekers er na zo'n lange tijd zonder bioscoopbezoek weer even inkomen: "Ik moest eigenlijk naar zaal 1, maar ben in zaal 2 gaan zitten", vertelt een bioscoopbezoeker. "Pas na een kwartier had ik door dat ik bij de verkeerde film zat, maar toen ben ik maar blijven zitten."

Anderhalve meterregel

In de bioscopen geldt nog altijd de regel dat bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden. Dat zorgt ervoor dat zalen niet volledig gevuld kunnen zijn: "We hopen dat die regel er in augustus vanaf gaat, maar zijn bang van niet. We wachten het af", zegt Trzebonski.