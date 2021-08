Goedemorgen! Dicht Arsenaal, eerste pop-up prikstraat en zonnige perioden vandaag

Pop-up prikstraat

Vandaag wordt de eerste pop-up prikstraat van de GGD Zeeland geopend. Inwoners uit Tholen en Reimerswaal kunnen zich deze maand op verschillende plekken in hun gemeenten laten vaccineren, zonder afspraak. De GGD hoopt door dicht bij huis te vaccineren, de drempel lager te kunnen maken en zo de vaccinatiegraad op te krikken. Het aantal gevaccineerde personen in Tholen en Reimerswaal is lager dan in de rest van Zeeland.

Het Arsenaal in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het Arsenaal in Vlissingen gaat dicht. Het piratenpark en zeeaquarium wordt omgetoverd tot boutique hotel met vijftig kamers. Roggen aaien, een ritje in de scheepssimulator of leren hoe piraten vroeger leefden is er vanaf 1 oktober niet meer bij. Vlissingen verliest daarmee een toeristische attractie.

Zorgen om toeristische verhuur

In de gemeente Sluis maken ze zich ook zorgen in de categorie 'toeristen': inwoners wordt gevraagd bezwaar te maken tegen de toeristische verhuur in de kustkernen. De oppositiepartijen willen recreatieve verhuur ontmoedigen vanwege de leefbaarheid in dorpen. Volgens de linkse partijen rijzen de huizenprijzen de pan uit, vissen starters en minder kapitaalkrachtigen achter het net en zorgen 'vakantievierders' voor overlast in de rustige dorpen.

En vanavond kan je naar een nieuw tv-programma kijken op Omroep Zeeland: Code Groen. Over de opwarming van de aarde, de klimaatdoelstellingen en de dingen die we zelf kunnen doen in het kader van duurzaamheid. Vanaf 17.10 uur op tv, ieder uur herhaald.

'Costa Zeelandia', schreef de maker van deze foto. Ook vandaag belooft weer zonnige perioden. (foto: Ria Brasser)

Weer

Het is vandaag een overwegend zonnige dag, af en toe trekken wat wolkenvelden over. In Zeeuws-Vlaanderen is er kans op een kleine bui. Het wordt een graad of twintig. Morgen is het weerbeeld gelijk aan vandaag. De dagen erna is meer kans op een bui met mogelijk onweer.