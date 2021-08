50PLUS in Zeeland kiest voor eigen logo na ruzies in landelijke top

Het huidige logo van 50PLUS (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwen werken aan een logo, waarbij ze nog wel de typerende paarse kleur van het landelijke logo gebruiken, maar aanpassingen maken. Zo willen ze de cijfers '50' uitschrijven in letters en ook 'Zeeland' in het logo zetten.

'Jammer dat het landelijk misloopt'

Rens Reijnierse is sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wethouder in Vlissingen voor 50PLUS. De partij heeft maar twee wethouders in heel Nederland, wat de positie van Reijnierse uniek maakt. Toch is hij daar weinig op aangesproken tot nu toe, net als op de perikelen in de landelijke top.

"Je komt als wethouder binnen; naar je partij wordt niet gevraagd." De ruzies in de landelijke top zag hij met lede ogen aan. "Gezien de vergrijzing van de bevolking kan Nederland een ouderenpartij goed gebruiken. Het is jammer om te zien dat het dan landelijk helemaal misloopt."

Geen sprake van afsplitsing

De Zeeuwse leden willen, ondanks een aangepast logo, wel onder de paraplu van het landelijke 50PLUS blijven. Er is geen sprake van een afsplitsing, zegt Johan Hessing die voor 50PLUS in de gemeenteraad van Terneuzen zit en in het bestuur van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen.

Hij ziet in andere provincies wél veel afsplitsingen of mensen die zich aansluiten bij een andere partij. "Daar zie je een verval van 50PLUS. Maar wij willen 50PLUS juist bij elkaar, maar met een eigen logo. De uitgangspunten van 50PLUS blijven voor ons natuurlijk overeind."

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met een aangepast Zeeuws 50PLUS-logo, maar met het landelijke partijprogramma in de hand werkt de Zeeuwse afdeling van 50PLUs toe naar de gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar maart. Volgens Willem Willemse van de Statenfractie zullen plaatselijke thema's als openbaar vervoer en levensloopbestendig bouwen hoog op de agenda staan. "Veel ouderen moeten met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis. Die verbindingen mogen niet verder uitgehold worden."

50PLUS zit met twee zetels in Provinciale Staten van Zeeland. Fractievoorzitter Willem Willemse probeert de strubbelingen in de landelijke top van zijn partij wat te relativeren. "Wij staan nu misschien een beetje bekend als ruziepartij, maar kijk eens naar andere partijen als Forum voor Democratie en het CDA, daar zijn ook problemen. Het is een beetje inherent aan de politiek."

Hechte club

Toch zijn de strubbelingen de Zeeuwse leden van 50PLUS niet in de koude kleren gaan zitten. Zeker niet nadat lijsttrekker en Tweede Kamerlid Liane den Haan onlangs uit de partij stapte en de enige zetel in de Tweede Kamer meenam.

"Toen mevrouw Den Haan zich afscheidde, hadden we zoiets van: wat moeten we? We zijn met de fracties in de gemeenteraden van Vlissingen, Terneuzen, het waterschap en de provincie bij elkaar gekomen. Voorlopig hebben we gezegd: wij blijven gewoon 50PLUS. Dat is ons kenmerk en daar zijn we bekend mee geworden."

Zowel Johan Hessing, Rens Reijnierse als Willem Willemse spreken van een 'hechte club'.