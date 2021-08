Zoektocht naar in doos gedumpte kittens op terrein dierenambulance

Katten in doos achtergelaten bij asiel (foto: Dierenambulance Terneuzen)

Inmiddels zijn vijf kittens, inclusief de twee die nog in de doos zaten, opgevangen. De Dierenbescherming Zeeland probeert de ontsnapte dieren in een vangkooi te lokken. Die is vlakbij een vuilcontainer geplaatst, daar zijn de dieren mogelijk onder gekropen. Volgens de dierenambulance waren de kittens die gevangen zijn hongerig en dorstig.

De gedumpte katten zijn gisterochtend ontdekt en de dierenambulance vraagt nu aandacht voor de situatie, want het is niet voor het eerst dat er dieren op straat worden gezet.

'Ach we dumpen ze maar'

"Het is natuurlijk in coronatijd. Mensen hebben meer vrijheden, kunnen nu weer weg en willen dan de dieren kwijt en denken dan: ach we dumpen ze maar", probeert Manon Stokvis van de dierenambulance in Terneuzen de vondst te verklaren. "We zien het nu veel gebeuren. We hebben een aantal keer gehad dat mensen voor een deur een mandje met katten zetten, of ze maar gewoon ergens in de polder dumpen."

Chantal van de Dierenbescherming Zeeland probeert de kittens te vangen (foto: Omroep Zeeland)

Stokvis vermoedt dat mensen die de huisdieren dumpen ten einde raad zijn en denken dat er geen andere mogelijkheid meer is. Maar een hond aan een boom binden of een kat ergens in een mand leggen, is volgens haar nooit nodig. "Bel naar het asiel", is de oproep van Stokvis. "Er is altijd een regeling te treffen."

Ook regeling voor mensen in geldnood

Ook voor mensen die geen geld hebben om een dier bij het asiel onder te brengen, is er iets te regelen. "Wij hebben een afdeling preventie. Die afdeling helpt ook met het financiële gedeelte."

Stokvis ziet dat Zeeuwen momenteel massaal afstand nemen van hun dieren. "De asielen zitten propvol met katten. Dat zien we niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland." Dat geldt ook voor honden, zegt Stokvis. "Honden die negen maanden oud zijn, in coronatijd gekocht zijn, die worden nu weer naar asielen gebracht."