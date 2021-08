Meeuwen zorgen voor overlast in Vlissingen, gemeente geeft tips om overlast tegen te gaan

Meeuw bij een druk Badstrand (foto: Omroep Zeeland)

Het belangrijkste advies dat de gemeente meegeeft is om de dieren niet te voeren. Maar inwoners kunnen meer betekenen om de overlast terug te dringen, denkt de gemeente. Zo wordt gevraagd geen vuilniszakken op straat te zetten, vuilnisbakken goed af te sluiten en het afval zo kort mogelijk voor ophaaltijd langs de kant van de weg te zetten.

Daarnaast zegt de gemeente dat iedere Vlissinger kan voorkomen dat uitgerekend zijn of haar dak wordt uitgekozen als meeuwenbroedplek. Bijvoorbeeld door het spannen van draden of het neerleggen van een net. Dat mag dan alleen als er nog geen nest aanwezig is op het dak.

De belangrijkste tip volgens de gemeente? De meeuwen niet voeren! (foto: Ria Brasser)

Ook geeft Vlissingen het advies oude nesten te verwijderen, dakgoten schoon te maken en vogelverschrikkers, bijvoorbeeld in de vorm van een vlieger, te gebruiken om meeuwen te verjagen.

Waarom kan de gemeente niet veel doen?

De gemeente hoopt dat inwoners de adviezen opvolgen, omdat ze zelf niet veel kan doen. Dat komt omdat de meeuw een beschermde diersoort is. "Het is verboden om eieren te rapen of te vernielen of de vogels op een andere manier te hinderen", aldus de gemeente. Wel zegt de gemeente regelmatig de afvalzakken in afvalbakken op straat te vervangen en afval op straat zo snel mogelijk op te ruimen. Daarnaast wordt bij bouw- en renovatieprojecten gekeken hoe overlast van meeuwen en andere vogels tegen kan worden gegaan.

Gebrek aan broedplekken

Volgens vogelaar Marcel Klootwijk, die meeuwenonderzoek doet in Vlissingen, heeft de oorzaak van de overlast ook te maken met het gebrek aan broedplekken. "Ze worden op veel plekken weggejaagd of weggepest en de terreinen waar ze broeden worden volgebouwd, zoals in de havens. Ze gaan op zoek naar nieuwe broedplekken en dat doen ze in de buurt van hun oude kolonies en dan gaan ze vaak de stad in." Klootwijk denkt dat het een hoop overlast zou schelen als er rondom de stad broedplekken voor meeuwen worden gecreëerd.

Meeuwen zoeken op de boulevard naar voedsel (foto: Anne-Marie van Iersel)

Klootwijk zegt dat de stad een veilige plek is voor de dieren om te nestelen. Het volbouwen van hun broedgebied is niet de enige reden dat meeuwen wegtrekken en een eieren leggen op Vlissingse daken. "De meeuwen hebben last van vossen, dat is ook een reden waarom ze uit de havens van Vlissingen wegtrekken. Ze zoeken de daken op en dat is super veilig, daar kan geen vos of kat komen."

En op die daken zijn de meeuwen voor Vlissingers geregeld een wekker die veel te vroeg afgaat. "Het is een kwestie van communiceren met elkaar. Het zijn groepsdieren. Als er één een goede voedselplek heeft gevonden, dan wordt dat snel gecommuniceerd naar anderen. En het territorium afbakenen gaat ook met geluid. Ik kan me voorstellen het het om vier uur 's nachts minder fijn klinkt dan twaalf uur 's middags."