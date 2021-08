Tip voor wie groenten wil verbouwen: 'Begin met goede grond'

Moestuinieren is populair (foto: Pixabay)

Marieke Dekker van IVN heeft er wel een verklaring voor dat het zelf kweken van groente populairder is. "Moestuinieren is natuurbeleving pur sang. Het draagt bij aan een stukje gezondheid en je kunt het prima thuis doen." Volgens haar neemt de populariteit toe omdat mensen door corona thuis waren.

Pieter-Floor Kool, voorzitter van de Volkstuindersvereniging Goes, merkt dat er meer vraag is naar een stukje grond om te telen. "We hebben sinds een jaar of twee een wachtlijst. Er is meer animo. Het lijkt wel of mensen meer terug willen naar de natuur."

Kies goede grond

Voor wie zelf wil beginnen met moestuinieren heeft Kool een tip: "Het belangrijkste is, vind ikzelf, de grondbewerking. Voordat je het zaadje in de grond stopt, zorg dan voor een goede grondbewerking. Als de grond bekwaam is kun je pas goed zaaien en kweken."

Wie zelf geen tuin heeft met een flink stuk grond om te zaaien, kan eventueel uitwijken naar een hogere plek, zegt Dekker. "Ook op het balkon kun je prima moestuinieren met een paar potten. De basis is hetzelfde: planten voorkweken en daarna zorgen voor goede grote potten waar je planten in kunnen."

Geen tuin als deze? Moestuinieren op het balkon kan ook (foto: Rowan Vendelbosch)

Als je creatief bent is van alles mogelijk, zegt ze. Bijvoorbeeld door planten omhoog te leiden en treetjes te gebruiken. "Tegenwoordig is er een courgettesoort die kan klimmen, dan kun je op kleine oppervlakten grote groentes kweken."

Bloemen planten is nuttig

Daarnaast raadt Dekker aan om, indien mogelijk, bloemen in de buurt van de moestuingrond te planten. "Die trekken bestuivers en nuttige dieren aan die jouw plaagdieren wegjagen. Behalve mooi is het ook efficiënt."

Dekker kan moeilijk zeggen welke groente het populairst is. Wel ziet ze op de website van IVN dat er "enorm" op komkommer wordt gezocht. "Maar waar dat vandaan komt weet ik niet."

Kool heeft daar wel een mogelijke verklaring voor. Hij ziet een verband met het warme weer van de afgelopen jaren. Daardoor zoeken mensen misschien wat sneller naar salades waar komkommer in verwerkt is. Een groot voordeel volgens Kool voor wie het gewas wil telen: "Komkommer lukt altijd wel."

