Moeder in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak tekent hoger beroep aan

Rechtbanktekening van de vrouw die tien jaar cel kreeg (foto: ANP)

De rechtbank oordeelde twee weken geleden dat de moeder van het misbruik wist, de slachtoffers beschikbaar stelde en hielp bij de voorbereidingen en planning. Zo regelde zij slaapmiddelen en pijnstillers. De rechtbank achtte de verdachte schuldig op alle ten laste gelegde feiten. "Ze was bij uitstek degene die als moeder haar kinderen had moeten en kunnen beschermen."

Man ook in hoger beroep

De toenmalige vriend van de moeder werd in december vorig jaar al voor het misbruik veroordeeld, hij kreeg acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Ook tegen die uitspraak is de man in hoger beroep gegaan.

Chatgesprekken schokkend

De vrouw vertelde eerder in de rechtbank dat ze niet bij machte was om het misbruik tegen te gaan. De rechtbank ging daar echter niet in mee. De chatgesprekken tussen de mannelijke en vrouwelijke verdachte die eerder tijdens de rechtszaak aan bod kwamen, zijn schokkend. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: "Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters." Hij: "Ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

Waar gaat deze zaak over? De vrouw staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen tussen 2008 en 2019. Haar minderjarige dochters werden jarenlang misbruikt door haar toenmalige vriend, die hiervoor in december werd veroordeeld. De vrouw had een actieve rol bij het faciliteren van het misbruik. De dochters waren allebei ongeveer acht jaar oud toen het misbruik begon. De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen en GHB. Eén van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen.

Beide dochters van de vrouw én een vriendinnetje lazen een slachtofferverklaring voor tijdens de inhoudelijke behandeling in juni. Daarbij vielen harde woorden. "Jij verdient de titel moeder niet", zei Ramona Dobbelaar, het vriendinnetje dat ook is misbruikt.

Schadevergoedingen tot 100.000 euro

De dochters hadden een schadevergoeding ingediend van 100.000 euro. De oudste dochter krijgt dat bedrag, omdat ze het langst misbruikt is en werd ingezet voor anderen. De jongste dochter krijgt 75.000 euro. De rechter wees een bedrag van 5.000 euro toe aan Ramona.

