Zeeuwse nostalgie verdwijnt: nooit meer roggen aaien in Het Arsenaal

In mei 1993 gingen de deuren open van Het Arsenaal. Meteen was het één van de populairste dagattracties van Zeeland dat in het eerste jaar 180.000 bezoekers trok. Die aantallen worden al heel lang niet meer gehaald. Vandaag verwachten ze iets meer dan honderd bezoekers en dat in de tijd dat de provincie wordt overspoeld door toeristen.

'Ik vind het vooral klein'

"Ik snap het wel", vertelt één van de bezoekers, die samen met haar zoontje Bo een kijkje is komen nemen. Ze woont in de buurt, maar was nog nooit in Het Arsenaal geweest. "Het valt me vooral op dat het zo klein is. Ik had het veel groter verwacht."

Roggen aaien in het Arsenaal (foto: Omroep Zeeland)

Daar is Bo niet mee bezig. Hij is vooral alle dieren in het bassin aan het onderzoeken als een jonge Freek Vonk. "Dit is een kattenhaai. Die voelt een beetje als een rog. Aan de bovenkant ruw en aan de onderkant wat slijmerig." Hij staat al tientallen minuten bij het bassin en is er als dierenliefhebber niet weg te slaan.

Toch is het eerste bezoek van Bo, ook één van de laatste keren. Het Arsenaal wordt vanaf 1 oktober verbouwd tot een hotel met vijftig kamers. Voor de dieren is dan geen plaats meer en dus gaan ze verhuizen. Maar waar naartoe?

'De dieren krijgen een goed plekje'

Volgens directeur Monique van Velzen is er nu al veel belangstelling. "Het is pas een dag bekend dat we dichtgaan, maar er hebben zich al partijen gemeld. We gaan ervoor zorgen dat ze een goed plekje krijgen, want de dieren zijn ons dierbaar."

Alleen het attractiepark gaat weg, het naastgelegen casino blijft. Wat er met de uitkijktoren gaat gebeuren is nog niet bekend.