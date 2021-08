Eerste inwoners gevaccineerd bij reizende priklocatie Rilland

Een 80-jarige meneer die driehonderd meter van het dorpshuis woont, vond het tijd voor een prik: "De drempel naar Goes was te groot. Ik heb me ook niet lekker gevoeld, een beetje verkouden. Zo dichtbij is makkelijk."



Maar ook Owen Traas uit Rilland was er met zijn moeder. "Mijn moeder wilde eigenlijk dat ik hem ging halen. Ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school, dan is het wel fijn om ze te hebben gehad."

Geen afspraak nodig

Mensen hoeven geen afspraak te maken. Iedereen die geboren is voor 1 juli 2009 en een geldig identiteitsbewijs heeft, is welkom. Er wordt geprikt met Pfizer of Moderna. De locaties en datums voor de tweede prikken zijn in september, wanneer precies maakt de GGD later nog bekend.

Deze inwoners van Rilland hebben hun prik gehaald (foto: Omroep Zeeland)

Met de locaties biedt de GGD gericht vaccinaties aan op plekken waar het nu nodig is. Mensen die nog geen prik hebben gehaald, kunnen dat nu dus alsnog doen. De GGD zoekt de inwoners van Tholen en Reimerswaal op, omdat daar het aantal gevaccineerde personen lager is dan in de rest van Zeeland.

De komende maand kunnen mensen in Rilland, Kruiningen, Krabbendijke, Yerseke, Sint-Maartensdijk, Sint-Philipsland, Tholen en Sint-Annaland terecht.

Pop-up locaties en data gemeente Tholen en Reimerswaal