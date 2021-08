Van de straat naar rap; de 16-jarige Omar heeft zijn leven gebeterd

De eerste jaren in Nederland waren lastig voor Omar. Hij sprak de taal nog niet goed en kwam in aanraking met verkeerde vrienden. "Ik was vaak op straat te vinden waar ik dingen heb gedaan waar ik spijt van heb", vertelt Omar. Hij wil er verder niet te veel over uitweiden, maar zegt ervan te hebben geleerd. "Ik zag waar die jongens eindigden en wilde mijn leven beteren. Daarom heb ik het contact verbroken en nu heb ik goede vrienden."

Muziek als therapie

Omar kwam via stichting Open Door in contact met Mvambanu. Open Door zet zich in om zogenaamde risicojongeren of jongeren met een verstandelijke beperking te laten integreren. Mvambanu: "Muziek is een soort therapie waarin veel pedagogische vragen worden beantwoord in de tekst", zegt hij. "Omar kan zich via muziek beter uitdrukken dan pratend, dus ik ben blij dat ik hem hiermee kon helpen."

Rapper Bram Mvambanu met Omar Matar en zijn begeleider bij stichting Open Door, Souffiane El-Ouazzani (foto: Omroep Zeeland)

'Vaak op de straat, mama maakt zich zorgen, ik was er tot 's avonds laat', luidt het refrein. "Ik wil met dit lied Syrische jongens, maar ook jongens van de straat motiveren en inspireren om iets van hun leven te maken", zegt Omar. "Het is mij gelukt om het foute leven achter me te laten en een nieuw leven op te bouwen. Ik wil later graag rapper worden."

Emoties uiten

Het doel van de rapsessie voor Mvambanu is om jongeren te leren hoe ze hun emoties kunnen uiten. "Als je dingen blijft opkroppen dan gaat het vroeg of laat fout. Los van of jij de wens hebt om een bekende rapper te worden denk ik dat het sowieso goed is om frustraties die binnenin zitten naar buiten te laten. Dat is gezond en goed voor je geest", aldus Mvambanu.

Op de straat van Omar Matar