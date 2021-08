Dierenasiel Terneuzen zit bijna vol: 'De katten komen van alle kanten'

"De katten komen van alle kanten en de doorstroming ligt stil, dus ik hoop dat we het redden qua opvang", zegt Amanda Goresse van het dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Een paar maanden geleden waren de hokken vrijwel leeg en werd er meteen gereageerd op de website als er weer een kat beschikbaar was. "Er is een grote kans dat mensen het drukker hebben nu de maatregelen zijn versoepeld en het is natuurlijk vakantieperiode en dan komen er altijd meer dieren binnen."

Ook drukte bij andere asielen

Andere asielen in Zeeland hebben momenteel hun handen ook vol aan de katten die binnenkomen. Dierenasiel de Bevelanden in Goes heeft zelfs hulp gevraagd aan Stichting Dierenasiel Walcheren omdat ze geen ruimte meer hebben. "Natuurlijk komen wij onze collega's tegemoet", zegt Simone van Randwijk van Dierenasiel Walcheren. Op Walcheren hebben ze namelijk genoeg plaats: "Er zijn genoeg mensen die een kat komen halen. Wat binnenkomt is redelijk snel weg. Hoe dat komt weet ik niet, maar we hebben in ieder geval nog plek voor zo'n vijfendertig katten", aldus Randwijk.

Amanda Goresse van stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen bij de kooi waar de gedumpte kittens uit Terneuzen de komende weken verblijven (foto: Omroep Zeeland)

De gevonden jonge poesjes bij de dierenambulance zitten momenteel in quarantaine. "We weten niets van de dieren. We moeten ze mogelijk ontvlooien en ontwormen en onderzoeken of ze ziek zijn. Het gaat nog wel een aantal weken duren voordat ze kunnen worden opgehaald", vertelt Goresse. Een groot voordeel is wel dat de katjes tam zijn. "Ze zijn mensen gewend waardoor we ze makkelijk kunnen benaderen. Ze zijn alleen veel te vroeg van hun moeder gescheiden. Ik hoop daarom dat moederpoes nog wordt gevonden zodat het plaatje weer compleet zal zijn."

