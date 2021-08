Goedemorgen! Zorgen fruittelers, prikken op locatie en Nostalgische dag

De werkzaamheden vallen middenin de oogsttijd (foto: Jos Clarijs)

CDA Zeeland en landbouworganisatie ZLTO vrezen voor forse overlast, zowel voor de telers als voor de omwonenden. "In september is er enorm veel verkeer op de weg door de oogstwerkzaamheden. Zowel bij de oogst van appels en peren maar ook van suikermais en aardappelen", zegt CDA-statenlid en fruitteler Rinus van 't Westeinde.

Deze inwoners van Rilland hebben hun prik gehaald (foto: Omroep Zeeland)

De GGD Zeeland heeft gisteren op de eerste pop-uplocatie mensen gevaccineerd. Rilland was als eerste aan de beurt. Mensen konden er 's middags terecht zonder afspraak. In de zaal van het dorpshuis werden enkele tientallen mensen geprikt. De komende maand gebeurt dat op verschillende locaties in de gemeenten Reimerswaal en Tholen.

(foto: Omroep Zeeland)

In Westkapelle is het vandaag Nostalgische dag. In de tuin van museum het Polderhuis is er authentieke Zeeuwse klederdracht te koop. Duitse toeristen kunnen in hun eigen taal een rondleiding langs de drie Westkappelse kerken krijgen en voor kinderen zijn er verschillende spelletjes te doen.

(foto: Adrie Gideonse)

Het weer

In de vroege uren zijn er een paar mistbanken. Verder is het vrij zonnig met een paar wolkenvelden. Vanmiddag zijn er flink wat zonnige perioden, landinwaarts ontstaan in de loop van de dag stapelwolken waar hier en daar een bui uit kan vallen. Het wordt maximum 22 graden. Morgen neemt de kans op buien toe.