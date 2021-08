Film by the Sea opent met deze Scandinavische film

Beeld uit de openingsfilm van Film by the Sea (foto: Motlys)

Ninjababy gaat over Rakel die niet weet van wie ze zwanger en het moederschap nog niet ziet zitten. De Noorse regisseuse Yngvild Sve Flikke onderzoekt in Ninjababy wat het betekent om in 2021 een jonge vrouw en een aanstaande moeder te zijn.

De regisseuse werkt samen met schrijfster en tekenares Inga H. Sæstre. Die samenwerking zorgt ervoor dat de ninjababy in de buik van Rakel een extra personage wordt door middel van animaties. Ninjababy won de publieksprijs op het festival South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas. Volgend jaar wordt de film uitgebracht in Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Zoektocht naar geschikte film

In het radioprogramma Zeeland wordt Wakker zegt festivaldirecteur Jan Doense dat de zoektocht naar een openings- en slotfilm ingewikkeld is. "Wat is nou een film waarmee je het festival kunt aftrappen en een breed publiek kunt plezieren?"

"We hadden uiteindelijk drie titels, enorme discussies binnen het programmateam. En toen hebben we voor deze gekozen. Er was de mogelijkheid om een veilige en conservatieve keuze te maken en een artistieke keuze, zoals een van mijn programmeurs dat zei. Toen dacht ik: ik ga gewoon de artistieke keuze maken."

Cannes aan de Noordzee

Kunstenaar en fotograaf Rem van den Bosch heeft dit jaar de poster voor Film by the Sea ontworpen. Die doet misschien wat denken aan het filmfestival in Cannes en dat is precies de bedoeling volgens festivaldirecteur Jan Doense. "Dat willen wij ook: Cannes aan de Noordzee", zei hij tijdens de bekendmaking van de vakjury in juli.

Poster Film by the Sea knipoog naar filmfestival Cannes (foto: Film by the Sea)

In die jury zitten dit jaar schrijver Jaap Robben, acteur Sabri Saad El Hamus, actrice en schrijfster Nhung Dam, regisseur Jan Verheyen en schrijfster Gerda Blees. Net als vorig jaar is er ook weer een samenwerking met andere Zeeuwse bioscopen, waardoor er ook op andere plekken in de provincie films rond Film by the Sea worden vertoond.

Het is de 23e keer dat Film by the Sea wordt gehouden. Dit jaar staan er zo'n 140 films op het programma.

