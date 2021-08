Vaccineren zonder afspraak in de Zeelandhallen

Wachten op een vaccinatie in de Zeelandhallen in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

"Veel mensen hebben hun vaccinaties gehad of een afspraak gemaakt", verklaart de GGD Zeeland. "Die afspraken blijven staan. In de planning voor de komende weken is tussendoor ruimte om ook mensen te vaccineren, die zonder afspraak binnen komen lopen."

De regeling geldt alleen voor de eerste vaccinatie, voor de tweede moet wel een afspraak gemaakt worden. Wie zich zonder afspraak in Goes laat vaccineren krijgt het vaccin van BioNTech/Pfizer. Je kan binnenlopen tussen 8.00 en 16.00 uur en hebt alleen een identificatiebewijs nodig.

Pop-uplocatie in Tholen en Reimerswaal

Vaccineren zonder afspraak is niet nieuw in onze provincie. Sinds gisteren kan iedereen die geboren is vóór 1 juli 2009 en een geldig identificatiebewijs heeft, zich laten vaccineren op een pop-uplocatie in de Tholen en Reimerswaal. De GGD zoekt inwoners van die gemeenten op, omdat het aantal gevaccineerde personen daar lager is dan in de rest van Zeeland.