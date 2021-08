Het is officieel: Danny Blind keert terug bij het Nederlands elftal

Blind opnieuw aan de slag bij Oranje (foto: ANP)

Blind was tussen 2012 en 2014 al assistent-bondscoach onder Van Gaal. Toen haalden de internationals brons op het WK in Brazilië. Daarna was hij nog een jaar de rechterhand van Guus Hiddink. In 2015 werd Blind zelf bondscoach, nadat Hiddink was ontslagen. Onder de leiding van de oud-Ajacied miste Oranje de kwalificatie voor het EK 2016 en maakte hij een slechte start in de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018, dat Nederland uiteindelijk niet haalde.

De band tussen Blind en Van Gaal gaat nog verder terug in de tijd. In de jaren '90 pakte Van Gaal met Ajax vele prijzen en was Blind zijn aanvoerder.