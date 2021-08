Primeur in Kapelle: meer dan duizend zonnepanelen op waterbassins

Bij kwekerij de Noordhoek in Kapelle is het eerste systeem geïnstalleerd. Eigenaren Kees en Henk Verhage zijn enthousiast: "Er zitten meerdere voordelen aan dit systeem", zegt Kees. "Het bespaart ruimte, wekt op een duurzame manier energie op en houdt algengroei tegen." In totaal liggen er 1031 zonnepanelen op het waterbassin. Er wordt genoeg energie opgewekt om honderd huishoudens een jaar lang te voorzien van elektriciteit. "De overtollige elektriciteit verkopen we terug aan het net, daar hebben anderen dan weer profijt van", vertelt Verhage.

Water is goed voor zonnepanelen

Uit onderzoek blijkt dat zonnepanelen op water tien tot vijfentwintig procent meer stroom op kunnen leveren dan zonnepanelen op land. Dat heeft te maken met de eigenschappen van water. Het koelt de zonnepanelen en het weerkaatst de zon. Beide is gunstig voor een hogere elektriciteitsopbrengst.

Ook andere bedrijven hebben belangstelling voor de mogelijkheden van zonnepanelen op het water. Zo heeft waterbedrijf Evides vergaande plannen om in Hoek bij de waterzuiveringsinstallatie een drijvend zonnepark van 30 hectare aan te leggen. De opgewekte energie wil het bedrijf gebruiken om het water te zuiveren.

Natuur

In de natuur kan het systeem ook worden toegepast, maar daar zijn de meningen sterk over verdeeld. Bedrijven willen wel, maar natuurorganisaties zijn daar sterk op tegen, want onder de zonnepanelen is het donkerder en dat is niet goed voor de natuur.

Frits van Dijkman en Kees Verhage bij de zonnepanelen op het waterbassin (foto: Omroep Zeeland)

Dat er in Kapelle wordt geëxperimenteerd met zonnepanelen op waterbassins ligt volgens Verhage aan de hoeveelheid wind in de provincie. "De bedrijven die dit systeem hebben bedacht wilden testen of het weerbestendig is en niet wegwaait bij windkracht tien. In Zeeland hebben we de meeste wind dus als de zonnepanelen hier blijven liggen, dan kunnen ze in heel Nederland op waterbassins worden geïnstalleerd", aldus Verhage.

Kwekerij de Noordhoek streeft ernaar om uiteindelijk geheel energieneutraal te worden. "Vandaar dat we ook hebben geïnvesteerd in zonnecollectoren die water verwarmen waarmee we de kassen op temperatuur kunnen houden. Als de zon schijnt kunnen we het warme water opslaan in een groot watervat op het terrein en hebben we voorraad voor vijf dagen warm water", zegt Verhage.

Overbelast elektriciteitsnet

Zeeland telt in totaal zeventig glastuinbouwbedrijven die streven naar een duurzame manier van energie opwekken. Toch is het volgens Frits van Dijkman van Glastuinbouw Nederland voor velen nog een beetje te vroeg om te investeren in zonnepanelen op waterbassins.

"Veel glastuinders hebben er wel over nagedacht, maar het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast waardoor je de overtollige stroom niet kunt terugleveren", zegt Van Dijkman. "Geruchten gaan dat dit in 2025 wel het geval is en ik verwacht dan ook zeker dat dit systeem toekomst heeft."