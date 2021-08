Zeeuwse vrouwenverenigingen hebben moeite om jonge nieuwe leden te vinden

Bijeenkomst van het Vrouwengilde Goes (foto: Vrouwengilde Goes)

Van Dijk was blij dat ze ooit bij een vrouwenvereniging terechtkon. "Ik ben verhuisd, van Rotterdam naar Goes, en in verband met mijn pensioen kwam ik hier wonen. Ik kom m'n leven lang al in Zeeland en vind het een geweldige provincie. Ik woonde naar m'n zin, maar kende helemaal niemand." In de krant kwam Van Dijk een advertentie tegen over het Vrouwengilde. "Ik ben eens gaan kijken op de Soos, zodoende ben ik ermee in aanraking gekomen."

Zo ging dat ook voor Wiskerke. Ze werd al verschillende keren gevraagd door bekenden om ook aan te sluiten bij Vrouwen van Nu. "Ik heb gewacht tot mijn pensioen. Ik wilde wel lid worden, maar niet elke keer moeten zeggen dat ik niet kan. Ik heb gewacht tot ik echt tijd had."

Beide gasten in het radioprogramma waren dus gepensioneerd toen ze aansluiting zochten bij een vrouwenvereniging. En ze hopen nu iets meer dames te verwelkomen die iets eerder aansluiting zoeken. Er zijn al pogingen gewaagd.

'Leuk, maar we worden geen lid'

Wiskerke vertelt dat zij, toen nog bij een andere vereniging in Zeeland, vrouwen heeft benaderd om samen te komen in een hotel. "We hadden een heel gezellige avond gehad." Toen ze vroeg of de jongere vrouwen het zagen zitten een jongerenclub op te richten, werd er minder enthousiast gereageerd. "Het is leuk, maar we worden geen lid", was het antwoord dat ze kreeg.

Ze heeft ook wel een idee wat de reden is, waarom de jongere vrouwen zich niet willen binden: social media. "Ze benaderen elkaar via Instagram of wat dan ook. Als ze een avond zin hebben om iets te gaan doen regelen ze dat." Om die reden maakt ze zich wel een beetje zorgen over de toekomst. "We hebben geen ledenaanwas. Houdt het dan een keer op?"

Van Dijk denkt dat ook corona een rol heeft gespeeld, waardoor activiteiten van de vereniging misschien minder zichtbaar zijn. "Corona is een breker geweest. We kunnen niets organiseren, dingen moesten afgezegd worden." En juist daar kijkt ze naar uit. "Mensen hebben behoefte om elkaar te zien, dat hoor je wel." Hoewel er geen fysieke bijeenkomsten zijn, worden er wel creatieve oplossingen bedacht. "Sommige afdelingen wandelen met elkaar, andere afdelingen houden een belronde, zodat iedereen gebeld wordt, anderen hebben een attentie bezorgd", somt Wiskerke op. Initiatieven genoeg, maar het zijn geen evenementen waar eventuele nieuwe leden snel op aan zullen slaan.

Luister het gesprek over de Zeeuwse vrouwenverenigingen in de Zeeuwse Kamer terug:

Zeeuwse Kamer over vrouwenverenigingen