Marechaussee controleert aan grens: terugkerende toeristen zonder test- of vaccinatiebewijs riskeren boete

Toeristen die terugkeren naar Nederland worden mogelijk gecontroleerd (foto: ANP)

Voor de controles gaan mobiele teams op pad, legt Mike Hofman van de Koninklijke Marechaussee uit. "We kunnen aan snelwegen staan, maar ook aan kleinere provinciale wegen." De marechaussee staat juist aan de grens met België omdat dat land kleurcode geel heeft. Maar Hofman verwacht ook terugkerende toeristen uit Frankrijk, Spanje en Portugal aan te treffen, ook landen waar die kleurcode van kracht is.

Boete van 95 euro

Reizigers boven de 12 jaar moeten een coronabewijs laten zien. "Als ze de papieren niet op orde hebben, kunnen wij een boete geven van 95 euro, per reiziger. We kijken naar het testbewijs of het groene vinkje in de app. Daar staat ook waar iemand getest is."

De controles richten zich voornamelijk op toeristen, maar het is volgens Hofman voor iedereen verstandig om een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag mee te nemen bij het passeren van de grens. Zeeuwen die even de grens over gaan en snel weer terug naar huis gaan, hoeven zich geen zorgen te maken: wie korter dan twaalf uur in België is geweest, hoeft geen coronabewijs te laten zien.