Danny Vera ergert zich aan vol voetbalstadion: 'Dit kun je niet meer uitleggen toch?'

Danny Vera (foto: Omroep Zeeland)

De tweet is na aanleiding van de voetbalwedstrijd tussen PSV en FC Mydtylland, die gisteravond in Eindhoven werd gespeeld. Bij de wedstrijd waren 23.000 toeschouwers aanwezig. Dat is twee derde van de maximale capaciteit, "Als je muziek maakt moet je het doen met 750 man. Ook als ze zitten!", weet Vera.

'Haagse variant is het ergst'

Op sociale media krijgt Danny Vera veel bijval. Ook van andere artiesten en mensen die werkzaam zijn in de cultuursector. Onder anderen van zanger Harry Slinger: "Danny, je hebt groot gelijk. De Haagse variant van het virus is het ergst. Ik ben er een beetje misselijk van." Ook presentator Cornald Maas is het eens met de tweet van Vera: "Precies dit."

Het kabinet maakte maandag bekend dat eendaagse evenementen tot 1 september niet meer dan 750 bezoekers mogen ontvangen. Meerdaagse festivals werden vorige week al verboden. Op 13 augustus neemt het kabinet een nieuwe besluit over het coronabeleid voor de komende weken. Dan wordt meer duidelijk over de evenementen in september.